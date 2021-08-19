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В РФС назвали «вишенкой на торте» возможный приезд Путина на финал ЧМ по «пляжке»
Спорт
В РФС назвали «вишенкой на торте» возможный приезд Путина на финал ЧМ по «пляжке»
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 19 августа. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев затруднился ответить на вопрос, посетит ли президент страны Владимир Путин финал ЧМ по пляжному футболу.

По словам Алаева, на финале точно будет присутствовать глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«График Путина не могу комментировать. Очень хочу, чтобы он был», — сказал генеральный секретарь в ходе пресс-конференции, приуроченной к старту первенства мира по пляжному футболу.

Он назвал «вишенкой на торте» потенциальный приезд главы государства на ключевой матч. Финал чемпионата мира по пляжному футболу состоится 29 августа.

Ранее столичные власти озвучили предварительные условия допуска зрителей на матчи международного турнира, проходящего под эгидой ФИФА.

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