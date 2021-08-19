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США заявили о необходимости увеличить финансирование гуманитарных программ по Йемену
Весь мир
США заявили о необходимости увеличить финансирование гуманитарных программ по Йемену
wikipedia.org  /  المصور أنس الحاج / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 19 августа. Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг призвал мировое сообщество активизировать денежные взносы в пользу Йемена в преддверии сентябрьской конференции в Нью-Йорке, организованной администрацией Джо Байдена для сбора помощи этой республике.

«ООН нуждается в постоянном притоке средств для финансирования различных программ, способных действительно что-то изменить в Йемене. Сюда входит помощь голодающим, работникам медицинской сферы, совершенствование инфраструктуры, реконструкция портов — многое из этого делается благодаря международным валютным вложениям, поэтому его объемы необходимо увеличить», — заявил дипломат.

По его словам, с начала конфликта Вашингтон предоставил стране более 3,6 млрд долларов, а на прошлой неделе было объявлено о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 165 млн.

«По сравнению с требуемыми количествами это небольшая сумма, но это будет коллективное дело и потому мы нуждаемся в более активном участии других стран», — сказал Лендеркинг во время визита в Мичиган, где он встретился с членами йеменской общины.

Ожидается, что большая часть собранных средств будет направлена Мировой продовольственной программе для оплаты поставок продуктов питания для народа республики, а также на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Лендеркинг отметил, что COVID-19 является серьезной проблемой в Йемене, которая усугубляет кризис в стране и потому требует решительных мер со стороны властей, но почти не афишируется.

Также он подчеркнул, что в большинстве случаев финансовая помощь не попадает напрямую правительству или повстанцам в стране, а лишь поддерживает работу гуманитарных организаций, в том числе на территориях, подконтрольных хуситам.

Отдельно он указал на то, что США не желают распространения в Йемене влияния «Аль-Каиды»1 или «Исламского государства»1 (террористические организации, запрещенные в РФ), которые могут обострить обстановку в стране или затянуть боевые действия. На этом фоне он призвал Иран к сотрудничеству и «конструктивному участию» в мирном урегулировании вместо дальнейшего «разжигания конфликта».

Лендеркинг пояснил, что США стремятся не только прекратить войну, но и улучшить гуманитарное положение в стране, восстановить инфраструктуру и вернуть населению нормальную жизнь.

«Мы понимаем, что обстановка сложная, люди гибнут ежедневно. Это трагическая ситуация», — добавил он, пояснив, что Вашингтон сейчас использует свое влияние для привлечения обеих сторон к процессу мирного урегулирования.

Как отметил спецпосланник, США хотят установления стабильности в Йемене, что сделает его полноценной частью Аравийского полуострова. Лендеркинг выразил надежду, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты смогут открыть посольство в Сане.

Тем не менее, невзирая на дипломатические усилия, бои на территории республики продолжаются.

В настоящее время подразделения правительственных войск ведут наступление на позиции повстанцев в провинции Аль-Джавф с целью установления контроля над стратегически важным районом Аль-Каифа. Военнослужащими уже занят ряд военных объектов, ранее захваченных хуситами, в том числе высоты близлежащего горного хребта. Бригадный генерал Хади аль-Джаиди сообщил, что повстанцы понесли в ходе этих боев большие потери в живой силе и технике, добавив, что наступление будет продолжаться при поддержке арабской коалиции до полного освобождения указанного района.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша йемен
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