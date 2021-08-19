США заявили о необходимости увеличить финансирование гуманитарных программ по Йемену

Вашингтон, 19 августа. Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг призвал мировое сообщество активизировать денежные взносы в пользу Йемена в преддверии сентябрьской конференции в Нью-Йорке, организованной администрацией Джо Байдена для сбора помощи этой республике.

«ООН нуждается в постоянном притоке средств для финансирования различных программ, способных действительно что-то изменить в Йемене. Сюда входит помощь голодающим, работникам медицинской сферы, совершенствование инфраструктуры, реконструкция портов — многое из этого делается благодаря международным валютным вложениям, поэтому его объемы необходимо увеличить», — заявил дипломат.

US envoy to Yemen Lenderking calls on donor countries to ‘step up’ pledges - https://t.co/3BRFDqb5fr pic.twitter.com/9p8mQwViOE — The Rahnuma Daily (@DailyRahnuma) August 19, 2021

По его словам, с начала конфликта Вашингтон предоставил стране более 3,6 млрд долларов, а на прошлой неделе было объявлено о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 165 млн.

«По сравнению с требуемыми количествами это небольшая сумма, но это будет коллективное дело и потому мы нуждаемся в более активном участии других стран», — сказал Лендеркинг во время визита в Мичиган, где он встретился с членами йеменской общины.

#USEnvoyYemen Lenderking thanks the Yemeni American community in Dearborn and Hamtramck for their warm hospitality, candid feedback, and speaking from their hearts. pic.twitter.com/OrB349JVNy — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) August 18, 2021

Ожидается, что большая часть собранных средств будет направлена Мировой продовольственной программе для оплаты поставок продуктов питания для народа республики, а также на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Лендеркинг отметил, что COVID-19 является серьезной проблемой в Йемене, которая усугубляет кризис в стране и потому требует решительных мер со стороны властей, но почти не афишируется.

Также он подчеркнул, что в большинстве случаев финансовая помощь не попадает напрямую правительству или повстанцам в стране, а лишь поддерживает работу гуманитарных организаций, в том числе на территориях, подконтрольных хуситам.

Отдельно он указал на то, что США не желают распространения в Йемене влияния «Аль-Каиды»1 или «Исламского государства»1 (террористические организации, запрещенные в РФ), которые могут обострить обстановку в стране или затянуть боевые действия. На этом фоне он призвал Иран к сотрудничеству и «конструктивному участию» в мирном урегулировании вместо дальнейшего «разжигания конфликта».

YEMEN IS IN NEED ????????

The Yemen war has created the world’s largest humanitarian emergency. About 24 million people in Yemen need aid, 80% of the country’s population. More than half of the people in need are children.

Help Yemen today insha'Allah https://t.co/shbEt7uIBT pic.twitter.com/ttp3UZUn9X — One Ummah (@OneUmmahCharity) August 19, 2021

Лендеркинг пояснил, что США стремятся не только прекратить войну, но и улучшить гуманитарное положение в стране, восстановить инфраструктуру и вернуть населению нормальную жизнь.

«Мы понимаем, что обстановка сложная, люди гибнут ежедневно. Это трагическая ситуация», — добавил он, пояснив, что Вашингтон сейчас использует свое влияние для привлечения обеих сторон к процессу мирного урегулирования.

Как отметил спецпосланник, США хотят установления стабильности в Йемене, что сделает его полноценной частью Аравийского полуострова. Лендеркинг выразил надежду, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты смогут открыть посольство в Сане.

Yemeni army liberates new areas in Al-Jouf from Houthi control https://t.co/j6MADbnwGb — Mohammed Qureshi (@rightman4444) August 19, 2021

Тем не менее, невзирая на дипломатические усилия, бои на территории республики продолжаются.

В настоящее время подразделения правительственных войск ведут наступление на позиции повстанцев в провинции Аль-Джавф с целью установления контроля над стратегически важным районом Аль-Каифа. Военнослужащими уже занят ряд военных объектов, ранее захваченных хуситами, в том числе высоты близлежащего горного хребта. Бригадный генерал Хади аль-Джаиди сообщил, что повстанцы понесли в ходе этих боев большие потери в живой силе и технике, добавив, что наступление будет продолжаться при поддержке арабской коалиции до полного освобождения указанного района.

1 Организация запрещена на территории РФ.