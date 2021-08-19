Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Москва, 19 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном по ситуации вокруг Афганистана.

Соответствующую информацию распространили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что стороны также обменялись мнениями по проблематике внутриукраинского кризиса и выразили обеспокоенность сохраняющейся напряженностью.

Кроме того, президенты двух государств обговорили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и совместную работу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Российский лидер ранее обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Италии Марио Драги. Они отметили необходимость борьбы с распространением террористической идеологии.