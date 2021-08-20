Идет по профилю: политтехнолог Наумов указал на преимущества Шугалея как кандидата

Социолог Максим Шугалей сможет быть полезным городу на деле, а не на словах, считает российский политтехнолог и специалист по политическому пиару Сергей Наумов. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

Известный ученый-социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вступил в активную фазу предвыборной кампании — он официально зарегистрирован кандидатом в Заксобрание Петербурга по пятому одномандатному округу. На фоне происходящих скандалов и жесткого отсева многих выдвиженцев такое событие — не иначе как успех.

«Это — однозначно известный человек, который прошел в последнее время очень сложный путь и с достоинством его выдержал. И вообще, наверное, всю борьбу партии «Родина» в эту предвыборную кампанию можно сравнить с судьбой Максима, который достойно вышел из всей этой ситуации. Надеюсь, что и партия в целом так же достойно выйдет из этой ситуации, и идеальным финалом будет то, что их все-таки допустят до выборов, и партия сможет победить в этой борьбе», — делится эксперт.

Собеседник ФАН считает, что парламенту Северной столицы нельзя костенеть. Приход таких политиков, как Максим Шугалей, как раз может помочь разбавить состав депутатов и привнести новый взгляд на жизнь города и его проблемы.

«Если уж мы и говорим об обновлении парламента, которое должно проистекать, то кому, как не Шугалею, там быть. Тем более у него — большой политический опыт в качестве политтехнолога и социолога. <…> Это не человек из ниоткуда. Он, можно сказать, идет по профилю — он этой политтехнологической работой занимался и понимает в ней достаточно много. Он сможет со всех точек зрения быть полезным городу, а не просто на словах заниматься каким-то популизмом, как это часто бывает», — уверяет Сергей Наумов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение специалист по политическому пиару подчеркивает, что яркая личность с точки зрения имиджа — это хорошо, но именно опыт в сфере политических технологий поможет кандидату получить доверие жителей города.

«В принципе, технологи всегда предлагают тут же механизмы решения проблем, как они их собираются решать, а не просто декларируют. И Шугалей в этом смысле, мне кажется, подходит, потому что он всю жизнь занимался политикой, избирательными кампаниями — человек прекрасно понимает, куда он идет, и это для него — не новая какая-то история», — резюмирует собеседник агентства.

Ранее кандидат в Госдуму РФ Сергей Крупко назвал условия, при которых петербургский социолог победит на выборах. По мнению политика, личное общение с избирателями, на которое ориентируется Шугалей, может принести ему желаемый результат.