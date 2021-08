Вашингтон, 19 августа. Семья 19-летнего афроамериканца Лоренцо Андерсона, погибшего во время митинга на Капитолийском холме в Сиэтле штата Вашингтон, подала в суд против города и полиции, обвиняя их в неправомерном убийстве. По мнению родителей, правоохранители не оказали должную помощь, в результате чего юноша скончался.

Андерсон погиб 20 июня 2020 года во время протестной акции, в него выстрелил четыре раза другой подросток Марсель Левон Лонг. Далее, согласно видео, прохожие стали упрашивать местного работника социальных служб оказать помощь раненому.

Несмотря на крики и то, что полиция и пожарная служба Сиэтла знали, что Андерсон был застрелен и нуждался в медицинской помощи, сотрудник экстренной службы ответил, что у него нет разрешения на эти действия. Лишь потом один из прохожих отвез юношу в ближайшую больницу, где того объявили мертвым.

В местном отделении полиции утверждали, что толпа митингующих помешала им оперативно добраться до Андерсона. А сотрудники пожарной службы, в свою очередь, ответили, что по правилам, реагируя на насилие, они должны были ждать, пока полиция оцепит место происшествия.

В конце апреля 2021 года семья Андерсона подала федеральный иск о неправомерной смерти против города Сиэтл и департамента полиции. В июле 2021 года убийца был арестован после возвращения в Вашингтон, и на суде он не признал себя виновным.

BREAKING: The City of Seattle has been sued for the wrongful death of Lorenzo Anderson during the Capitol Hill Organized Protest (CHOP) last summer. https://t.co/46A7LM8psz