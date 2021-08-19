Почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете

Лондон, 19 августа. Не секрет, что избранницы членов британской королевской семьи должны пройти жесткий контроль по всем параметрам. А если супруг — потенциальный король, то тут и говорить не о чем. Вам придется очень постараться, чтобы удивить родственников супруга.

Прежде чем стать женой принца Уильяма в 2011 году, красотка Кейт Миддлтон была простой девушкой из обеспеченной семьи. Нельзя сказать, что она задумывалась о своем публичном имидже. Она много путешествовала и вместе с семьей даже посещала остров Мюстик в Карибском море, а это один из самых дорогих британских «курортов».

Как отмечают многие британские издания, королева Елизавета была слегка взволнована тем, что Кейт легкомысленно демонстрирует свой статус во время отпуска.