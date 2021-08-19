Почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете

Лондон, 19 августа. Не секрет, что избранницы членов британской королевской семьи должны пройти жесткий контроль по всем параметрам. А если супруг — потенциальный король, то тут и говорить не о чем. Вам придется очень постараться, чтобы удивить родственников супруга.
Прежде чем стать женой принца Уильяма в 2011 году, красотка Кейт Миддлтон была простой девушкой из обеспеченной семьи. Нельзя сказать, что она задумывалась о своем публичном имидже. Она много путешествовала и вместе с семьей даже посещала остров Мюстик в Карибском море, а это один из самых дорогих британских «курортов».
Как отмечают многие британские издания, королева Елизавета была слегка взволнована тем, что Кейт легкомысленно демонстрирует свой статус во время отпуска.
Королевский эксперт Кэти Николл в книге «Уильям и Гарри», написанной в 2010 году, сообщает, что Ее Величество поначалу очень неодобрительно относилась к тому, как ее будущая невестка проводила отпуск.
«Кейт бывала на острове Мюстик так часто, что пресса окрестила ее «Королевой Мюстика». Это титул, который ранее принадлежал принцессе Маргарет», — пишет биограф.
По словам специалиста, Британия в то время находилась не в лучшем экономическом положении, а подобная демонстрация роскошной жизни смущала Елизавету. Пока весь мир надеялся на скорую помолвку Уильяма и Кейт, королева была уверена, что мероприятие следует отложить на некоторое время. Королеве было важно, чтобы леди Миддлтон определилась с планами на жизнь и сделала выбор в пользу монархии.
Стоит отметить, что остров Мюстик — часть архипелага Гренадин в Карибском море. Он принадлежит частной компании, в собственности которой находятся около 120 роскошных вилл.
Николл также сообщила, что, по словам источника, близкого к королевской семье, Елизавета II отмечала, если Кейт хотела выйти замуж за ее сына, то нужно было выбрать подходящую роль в БКС, а переезд с одного пятизвездочного курорта на другой не лучший показатель для будущей королевской супруги.
В этом году герцоги Кембриджские отдыхали на островах архипелага Силли. Решение провести отпуск в пределах страны вызвало восторг у британских подданных. Они отметили, что таким образом можно развить внутренний туризм.
Ранее сообщалось, когда именно королевская семья впервые обидела Меган Маркл.