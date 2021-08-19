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Турция намерена выступить посредником в пограничном конфликте Судана и Эфиопии
Весь мир
Турция намерена выступить посредником в пограничном конфликте Судана и Эфиопии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 19 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой посредничества в споре между Хартумом и Аддис-Абебой вокруг пограничного района Аль-Фашага.

Это произошло во время его встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, прибывшим в Анкару с официальным визитом. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения и ряд международных и региональных вопросов, уделив особое внимание пограничному конфликту между двумя африканскими государствами и кризису вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Аддис-Абеба строит на реке Голубой Нил.

Визит Абия Ахмеда состоялся по приглашению Эрдогана всего через несколько дней после того, как страну посетил председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, который также встретился с президентом Турции. На совместной пресс-конференции с премьером Эфиопии глава ближневосточной республики заявил, что его государство готово всячески содействовать мирному разрешению спора между Хартумом и Аддис-Абебой в отношении пограничного района Аль-Фашага. Эрдоган отметил, что Анкара выступит посредником для урегулирования данного вопроса.

Турецкий лидер позвонил премьер-министру Эфиопии и пригласил его посетить страну за несколько дней до своих переговоров с главой суданского Суверенного совета. По итогам встречи с Аль-Бурханом турецкий президент также прокомментировал напряженность в отношениях между двумя африканскими странами, вызванную досье ГЭС Хидасэ.

«Я обсуждал с Аль-Бурханом региональные и двусторонние вопросы. Мы подчеркиваем важность контактов со странами Африканского Рога и выражаем обеспокоенность в связи с плотиной «Возрождение». Мы также считаем, что для достижения удовлетворяющего все стороны решения необходим диалог», — заявил президент на совместной пресс-конференции с суданским лидером.

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