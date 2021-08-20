Милонов призвал запретить въезд в Россию семьям участников антирусских выступлений

Членам семей участников антирусских выступлений в других странах следует закрыть доступ в Россию. Об заявил ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя проект закона, запрещающего въезд в РФ тем, кто был уличен в ненависти и проявлении вражды к русскоязычному населению или оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны.

«Махровые русофобы обычно хорошо известны. Закон позволит участникам антирусских выступлений, включая граждан бывших союзных республик, получить «от ворот поворот». Молодчики пытаются поссорить наши народы. К примеру, в республиках Средней Азии стали выкладывать в интернет ролики, которые у нормальных людей вызывают чувство возмущения и брезгливости. В Казахстане националисты требуют от своих жертв извинений на камеру за то, что те не знают казахского языка. Им и членам их семей следует закрыть въезд в нашу страну!» — заявил депутат.

Политик предположил, что провокаторов, выступающих против русских и России, финансируют США или Турция. В случае принятия закон нанесет по этим людям и их окружению серьезный удар, убежден Милонов.

«Естественно, на Западе поднимут крик: мол, «Россия против демократии». При этом подзащитными они выберут самых отвратительных людей, по сути фашистов. Запад станет защищать тех, кто ненавидит русских, и это будет показательно!» — уточнил собеседник агентства.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, как весь мир относится к американскому порядку. По его словам, те, кому платит Вашингтон, создают иллюзию, будто Америку кто-то уважает, а когда транши прекращаются, все построенное американцами рушится. Ярким примером парламентарий назвал Афганистан. Теперь американская армия должна покинуть и другие суверенные государства, прежде всего Сирию, добавил собеседник ФАН.

Ранее публицист Михаил Шахназаров призвал правоохранителей отреагировать на «расстрельные списки» либерального политолога Екатерины Шульман.