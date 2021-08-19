Компания Genesis представила новый электрический кроссовер GV60

Сеул, 19 августа. Корейский автопроизводитель Genesis презентовал новый электрический кроссовер, получивший название GV60.

Автомобиль построен на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая лежит в основе моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, передает пресс-служба компании. Электромобиль получил широкую решетку радиатора, узкие фары, рельефный капот, спойлер и новый логотип.

Что касается салона GV60, то там установили цифровую приборную панель, которая объединена с экраном мультимедийной системы. Главная фишка внутреннего интерьера — светящаяся разноцветная хрустальная полусфера, заменяющая обычный селектор переключения передач.

Американский бренд Lincoln ранее представил усовершенствованную модификацию своей флагманской модели Navigator. Продажи этого автомобиля в России и Европе не осуществляются.