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Компания Genesis представила новый электрический кроссовер GV60

  /   Обновлено: 19 августа 2021 19:28
Общество
Компания Genesis представила новый электрический кроссовер GV60
Prt Scr twitter.com  /  @therealautoblog

Сеул, 19 августа. Корейский автопроизводитель Genesis презентовал новый электрический кроссовер, получивший название GV60. 

Автомобиль построен на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая лежит в основе моделей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, передает пресс-служба компании. Электромобиль получил широкую решетку радиатора, узкие фары, рельефный капот, спойлер и новый логотип.

Что касается салона GV60, то там установили цифровую приборную панель, которая объединена с экраном мультимедийной системы. Главная фишка внутреннего интерьера — светящаяся разноцветная хрустальная полусфера, заменяющая обычный селектор переключения передач.

Американский бренд Lincoln ранее представил усовершенствованную модификацию своей флагманской модели Navigator. Продажи этого автомобиля в России и Европе не осуществляются.

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электрокар genesis GV60
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