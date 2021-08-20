Турция приветствует заявления «Талибана» и надеется остаться в аэропорту Кабула

Курдская мечеть стала турецкой; оппозиция Турции не позволит подписать новое соглашение по беженцам с ЕС; Акар пообещал покинуть Кабул за 24 часа, если того потребуют афганцы; у лидера оппозиции есть шанс стать президентом Турции. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Эрдоган намерен пообщаться с Путиным на тему Афганистана

Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие выходные.

«У нас будут переговоры с Меркель до конца этой недели, а с Путиным — на выходных», — сказал Эрдоган.

Темой диалога станут события, происходящие вокруг Афганистана.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Bu hafta sonuna kadar Merkel ile, hafta sonu Putin ile görüşmemiz söz konusu https://t.co/DSf1C8Qy6m pic.twitter.com/lAVURFZXpH — Habertürk (@Haberturk) August 18, 2021

Турция приветствует умеренные заявления «Талибана»

Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 августа, что Турция по-прежнему стремится поддерживать безопасность в аэропорту Кабула после того, как боевики «Талибана»1 (запрещено в РФ) взяли под контроль афганскую столицу.

«Мы ведем переговоры с талибами. Мы также заявляли ранее, что можем принять лидеров «Талибана» и обсудить с ними будущее страны. Мы сохраняем это отношение и сегодня», — сказал он.

На данный момент в аэропорту Кабула несут службу около 500 турецких военных.

Ранее турецкий президент заявлял, что между его взглядами на ислам и взглядами «Талибана» нет большой разницы.

Турция вывезла около 600 граждан из Кабула

О транспортировке турецких граждан из афганской столицы рассказал президент Турции. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в общей сложности из Афганистана были эвакуированы 552 гражданина.

Afganistan'dan tahliye edilen 200 Türk vatandaşı askeri uçakla Pakistan'a getirildi



Yolcuların sabah saatlerinde THY'ye ait tahliye uçağıyla İstanbul'a getirilmesi bekleniyor https://t.co/XYcXXS19Y8 pic.twitter.com/OtcteVNv31 — Medyascope (@Medyascopetv) August 18, 2021

В то же время турецкие художники подписали петицию с просьбой эвакуировать из Кабула более двух десятков афганских коллег, жизнь которых находится в опасности.

Турецкая оппозиция призвала объединиться ради женщин против талибов

Вице-председатель «Народно-республиканской партии» (НРП) Гамзе Аккуш Ильгезди выступила с предложением объединить усилия против угнетения слабого пола в Афганистане.

«Я призываю международное сообщество не оставлять афганских женщин наедине с талибами», — заявила она.

Кылычдароглу не позволит подписать новое соглашения по беженцам с ЕС

Тема нелегальных мигрантов из Сирии и Афганистана с каждым днем все больше беспокоит турецкое общество. Недовольство продолжает нарастать. События в Анкаре показали, что турки в любой момент могут начать погромы локальных мест проживания сирийцев и афганцев.

Председатель оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу пообещал не позволить сделать из Турции гетто для мигрантов.

«Ты не сможешь подписать соглашение, которое приведет к росту нелегальных иностранцев, Эрдоган!», — заявил он, обращаясь к лидерам ЕС и Турции.

По мнению Кылычдароглу, для сдерживания потока беженцев из Афганистана нужно в первую очередь взять под контроль свои границы и обратиться к Тегерану.

«Между нами и Афганистаном 2 940 км. Мигранты прибывают из Ирана. Почему вы разговариваете с «Талибаном», а не с Ираном?», — сказал он.

Эрдоган признал проблему афганских беженцев

Две недели назад провластные турецкие СМИ отрицали тот факт, что за последние два месяца в несколько раз возросло количество прибывающих из Афганистана нелегальных мигрантов. Президент Эрдоган также заявлял, что оппозиция преувеличивает ситуацию с приезжими. Однако после событий в Анкаре, когда местные жители разгромили район, в котором проживали сирийские беженцы, и потребовали не пускать в страну афганцев, глава государства признал проблему.

«Мы столкнулась с большой волной беженцев, и нас еще ожидает новый поток афганцев из Ирана. Мы продолжим прилагать все усилия для стабилизации региона, и особенно Афганистана, как можно скорее», — отметил он, намекнув Европейскому Союзу на необходимость поддержать Анкару материально.

Главы нескольких европейских стран — к примеру, Франция, Германия и Хорватия — уже сделали заявления, в которых отметили важную роль Турции в сдерживании афганских мигрантов и необходимости работы с Анкарой в этом вопросе.

Оппозиция призвала власти вернуть турецких солдат из Афганистана

Кемаль Кылычдароглу также призвал правительство вывести турецких военнослужащих из Афганистана.

«Мы не будем жертвовать нашими солдатами там, откуда другие бегут без оглядки. Личные договоренности ничего не стоят. Я призываю власти немедленно вывести наших солдат и полицию из Афганистана», — заявил оппозиционер.

Акар пообещал покинуть Кабул за 24 часа, если того потребуют афганцы

Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил:

«До тех пор, пока будет оказываться финансовая, военная и дипломатическая поддержка, мы продолжим обеспечивать безопасность и эксплуатировать аэропорт Кабула. Однако, если наши афганские братья не захотят этого, мы уедем в течение 24 часов!».

МИД Турции не определился с ролью в Афганистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает диалог со всеми сторонами конфликта в Афганистане, включая «Талибан». Он также отметил, что Турция положительно оценивает послания, данные талибами после захвата Кабула.

Чавушоглу также прокомментировал вопрос нахождения турецких ВС в аэропорту Кабула. По его словам, условия в Афганистане изменились, и Анкара оценивает новую ситуацию, прежде чем принять какое-либо решение о своей будущей роли в охране объекта.

В интервью газете Hürriyet Чавушоглу отметил, что еще слишком рано обсуждать, отказалась ли Турция от своих планов по обеспечению безопасности аэропорта.

????Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin konuştu: Taliban ile farklı kanallardan iletişimimiz var. Gerek Kabil'de gerekse Doha'da temaslarımız var. Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliye talepleri takip ediliyor. pic.twitter.com/BvUOetoH1Q — TVNET (@tvnet) August 19, 2021

Смертность от коронавируса в Турции увеличилась на 55%

18 августа в Турции было зарегистрировано 19 944 новых случаев заражения коронавирусом и 168 смертей.

Между тем министр здравоохранения Фахреттин Коджа пообещал снижение числа заражений.

«По мере увеличения вакцинированных граждан и принятия мер количество новых случаев будет уменьшаться. Завтра станет безопаснее, чем сегодня», — сказал министр.

Медицинская ассоциация Анкары заявила, что показатель положительных результатов тестов на коронавирус за последнюю неделю увеличился на 16%, а число летальных исходов выросло на 55%.

Количество доз вакцины от COVID-19, примененной в Турции, превысило 85 миллионов.

Число погибших в результате наводнения в Турции возросло до 78

Вслед за лесными пожарами 11 августа на Турцию обрушились сильные осадки, которые привели к наводнениям в трех северных провинциях страны. Сели в первые дни унесли жизни 78 человек и около 300 граждан пострадали. Кроме этого, в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын более 300 населенных пунктов остались без электроэнергии и чистой питьевой воды. Из зон бедствия эвакуировано до 2 000 человек.

Sel felaketinde can kaybı 78’e ulaştı: Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15, Bartın’da 1 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/tTnEItNnSa pic.twitter.com/Umr7CGv0JE — CRI Türkçe (@CRI_Turkish) August 17, 2021

Аварии на дорогах

Согласно официальным данным турецкой дорожной службы, по всей Турции за последние 7 месяцев произошло 217 462 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 1242 человека.

Yılın ilk 7 ayında bin 242 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdihttps://t.co/uWGpkvq849 — T24 (@t24comtr) August 15, 2021

Лидер оппозиции может стать президентом Турции

Последние несколько месяцев турецкие эксперты обсуждают возможные досрочные выборы в стране. При этом провластные политики уверяют, что голосование пройдет вовремя, в 2023 году.

Компания Eurasia Research решила провести опрос на тему предпочтений избирателей. Согласно исследованию, если председатель РНП Кылычдароглу и нынешний президент страны, лидер «Партии справедливости и развития» (ПСР) Эрдоган пройдут во второй тур выборов, победа окажется за оппозицией. Кылычдароглу сможет набрать 53,9% голосов против 46,1%, которые предположительно наберет Эрдоган.

Курдская мечеть стала турецкой

Жители Турции обратили внимание на то, что мечеть в городе Килис которая ранее называлась «курдской» была переименована в «Турецкую мечеть». После многочисленных обращений граждан в министерство культуры с требованием объяснить причины изменения ее статуса, власти решили ответить.

Согласно заявлению, причиной изменения названия стала реставрация.

«В 2018 году мечеть была реставрирована и утратила свой прежний вид и первоначальную структуру. В связи с этим было принято решение переименовать ее в «Турецкую мечеть»», — говорится в объяснении министерства.

????'Kürtler Camii'ydi, 'Türkler Camii' diye değiştirildi gerekçesi tartışma yarattı



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilis’teki 300 yıllık “Kürtler Camii”nin isminin 2018 yılında değiştirilerek “Türkler Camii” yapılmasının gerekçesi olarak restorasyonu gösterdihttps://t.co/OXwSMOECJO pic.twitter.com/ve0johtOTx — dokuz8HABER (@dokuz8haber) August 16, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.