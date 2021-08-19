Иммунолог оценил сочетаемость «Спутника» и его адаптированной к дельта-штамму версии

Не стоит ожидать в ближайшие полгода появления в массовом обороте модифицированной под дельта-штамм версии вакцины «Спутник V». Таким прогнозом в интервью ФАН поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Специалист прокомментировал заявление главы Центра имени Гамалеи о разработанном варианте вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированном специально под штамм «Дельта» COVID-19, и оценил перспективы разработки в России вакцин под каждый вновь появляющийся штамм коронавируса.

«Под каждый новый штамм коронавирусной инфекции вакцины модифицировать никто не будет — это бессмысленно. Но в данном случае создана вакцина под дельта-линию. А это — штамм, который вызывает почти 100% всей заболеваемости в России. И сейчас уже понятно, что новые более сильные штаммы, ответвления будут уже от «Дельты», поэтому имеет смысл делать такие вакцины для нашего северного полушария», — рассказал Николай Крючков.

Иммунолог отметил, что процесс доработки созданной конструкции вакцины, ее тестирования, организации масштабного производства и выпуска в массовый оборот займет не один месяц.

«Это действительно важно, это будет работать, но реально сказываться на популяционном иммунитете это начнет далеко не в ближайшие месяцы, — пояснил собеседник ФАН. — Нужно не только доработать и протестировать эту вакцину, необходимо еще организовать массовое производство на нескольких фармплощадках. Существуют и регуляторные вопросы: сейчас по закону только на противогриппозные вакцины разрешено каждый год заново не перерегистрировать новые версии. Для противокоронавирусных препаратов такого правила нет».

Николай Крючков добавил, что те, кто уже сделал прививку одним из четырех российских препаратов, имеют защиту от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

«Фактически существующие версии вакцин теряют процентов десять эффективности против дельта-штамма, то есть эффективность на уровне 90%. Это — некритичная потеря. Максимум, что может дать новая вакцина — это защита на уровне 100%. Конечно, это лучше, но вопрос в том, когда это будет доступно», — добавил Крючков.

Он подчеркнул, что к моменту ревакцинации тех, кто уже сделал инъекции обоих компонентов, модифицированная под дельта-штамм версия уже может появиться в массовом обороте. В таком случае, по мнению врача, стоит сделать выбор в ее пользу. Но тем, кто только планирует начать курс вакцинации, не стоит ждать нового препарата: необходимо сделать прививку любым уже существующим, чтобы обеспечить себе защиту от коронавируса, в том числе дельта-штамма, на достаточно высоком уровне уже сейчас.