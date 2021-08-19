Политик Агневский опубликовал сбывшееся пророчество Ашрафа Гани по Афганистану

Москва, 19 августа. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани предсказал падение правительства страны еще 32 года назад, заявил политик Даниил Агневский.

Эксперт напомнил о пророчестве Гани, которое сбылось спустя три десятка лет. 15 февраля 1989 года президент Афганистана опубликовал статью в Los Angeles Times, где рассказал о крахе правительства после вывода советских войск из страны.

«Советы покинули Афганистан, и теперь коллапс марионеточного режима в Кабуле лишь вопрос времени», — написал тогда Гани.

Афганский лидер предрек собственное падение, говорит политик. Говоря про марионеточный режим, он имел в виду афганских коммунистов, которые втянули СССР в войну. В 2021 году ситуация повторилась, но теперь на месте Советского Союза оказались Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, а место марионеточного правительства занял кабмин Ашрафа Гани, заключил Агневский.

Ранее президент США Джо Байден озвучил свое отношение к членам «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в России). По словам главы государства, он не верит в изменения пришедших к власти в Афганистане членов движения. Талибы сейчас переживают своего рода экзистенциальный кризис, уверен глава Белого дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.