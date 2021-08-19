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Политик Агневский опубликовал сбывшееся пророчество Ашрафа Гани по Афганистану
Политика
Политик Агневский опубликовал сбывшееся пророчество Ашрафа Гани по Афганистану
Global Look Press  /  Xinhua

Москва, 19 августа. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани предсказал падение правительства страны еще 32 года назад, заявил политик Даниил Агневский.

Эксперт напомнил о пророчестве Гани, которое сбылось спустя три десятка лет. 15 февраля 1989 года президент Афганистана опубликовал статью в Los Angeles Times, где рассказал о крахе правительства после вывода советских войск из страны.

«Советы покинули Афганистан, и теперь коллапс марионеточного режима в Кабуле лишь вопрос времени», — написал тогда Гани.

Афганский лидер предрек собственное падение, говорит политик. Говоря про марионеточный режим, он имел в виду афганских коммунистов, которые втянули СССР в войну. В 2021 году ситуация повторилась, но теперь на месте Советского Союза оказались Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, а место марионеточного правительства занял кабмин Ашрафа Гани, заключил Агневский.

Ранее президент США Джо Байден озвучил свое отношение к членам «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в России). По словам главы государства, он не верит в изменения пришедших к власти в Афганистане членов движения. Талибы сейчас переживают своего рода экзистенциальный кризис, уверен глава Белого дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан гани
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