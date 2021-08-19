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Олимпийский чемпион Рылов рассказал о своем ежемесячном заработке

  /   Обновлено: 19 августа 2021 19:23
Спорт
Олимпийский чемпион Рылов рассказал о своем ежемесячном заработке
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Москва, 19 августа. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов Евгений рассказал о своей зарплате. По словам пловца, в среднем от сборной он получает 110-120 тысяч рублей в месяц.

Российский пловец Рылов завоевал два золота на токийских Играх. Спортсмен установил рекорд Европы в дистанции 100 метров на спине, завершив финальный заплыв с результатом 51,98 секунды. Президент РФ Владимир Путин поздравил Рылова с победой на ОИ-2020, назвав его выступление «ярким триумфом».

«Естественно, у меня есть дополнительные соревнования, в которых я принимаю участие, например, от Московской области. Все вместе накидывается, то есть в месяц я где-то около 300 тысяч рублей получаю», — поделился пловец в интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу «Алена, блин!».

Кроме того, есть надбавки за награды, в зависимости от того, какой она пробы. Рылов напомнил, что олимпийские чемпионы и призеры получают в подарок от государства квартиры, автомобили или денежные средства.

Он напомнил, что в 2016 году получил от властей Подмосковья квартиру за бронзовую награду бразильской Олимпиады.

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Евгений Рылов токио олимпиада плавание ои-2020
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