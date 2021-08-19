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Манукян рассказал, когда решился сделать предложение Бузовой
Шоу-бизнес
Манукян рассказал, когда решился сделать предложение Бузовой
Pr Scr instagram.com  /  @dava_m

Москва, 19 августа. Рэпер Давид Манукян поделился новыми подробностями яркого романа с телеведущей Ольгой Бузовой. Артист вспомнил о предложении руки и сердца для бывшей возлюбленной.

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян были одной из самых романтичных пар в этом году. Поэтому фанатов удивило, когда их роман подошел к концу: артистам до сих пор приписывают тайное воссоединение. Лишь недавно Дава начал открыто рассказывать о чувствах к бывшей избраннице. Недавно артист дал откровенное интервью ведущей Иде Галич, где рассказал, когда он сделал предложение Бузовой.

«Я сделал предложение на третьем месяце. Это было для меня впервые. Я представлял, что это все — раз и навсегда. Я боролся за эти отношения, делал все, что в моих силах. Никто этого не знал. Понимаю, насколько тяжело, когда в какой-то момент понимаешь, что все. Это страшно», — признался артист.

Манукян вспомнил, что решился на столь романтичный поступок спустя два месяца отношений. Однако вскоре рэпер понял, что эта помолвка нужна была лишь ему. Он также решил расставить все точки над i в вопросе возможного примирения с Бузовой. Артист жестко заявил, что о воссоединении с экс-избранницей не может быть и речи.

Недавно артист заподозрил у себя заражение коронавирусной инфекцией. Позднее Манукян сообщил о результате ПЦР-теста и примерил корону.

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