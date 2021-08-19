Директор сгоревшей в Алтайском крае турбазы предстанет перед судом

Барнаул, 19 августа. Директор турбазы «Горное солнце» в Алтайском крае, где произошел пожар, предстанет перед судом. В результате возгорания пострадали несколько человек.

Следствие установило, что огонь вспыхнул ночью с 30 на 31 июля в одном из жилых зданий турбазы. Проживающие в помещении двое мужчин получили ожоги. Другие два туриста попытались спастись из охваченного огнем дома и выпрыгнули с третьего этажа, в результате чего получили переломы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Выпрыгнувшими оказались мужчина и женщина. Последняя позже скончалась в больнице от полученных травм. В отношении 40-летнего директора туркомплекса возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»). Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд рассмотрит материалы дела по существу.