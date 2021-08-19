Месси и Роналду не попали в топ-3 номинантов на звание лучшего игрока Европы

Ньон, 19 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список номинантов на звание лучшего игрока Европы в сезоне-2020/2021.

Награда будет вручена 26 августа в Стамбуле во время жеребьевки группового этапа престижнейшего клубного турнира — Лиги чемпионов. В списке лидируют три игрока из Английской премьер-лиги (АПЛ): Кевин Де Брейне, Н'Голо Канте и Жоржиньо.

Примечательно, что впервые за 11 лет существования этой награды в топ-3 номинантов входят только хавбеки. При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших на прошедшем чемпионате Европы, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 представителей СМИ.

В «десятку» претендентов включены: Лионель Месси («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Эрлинг Холанд («Боруссия»).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ» вслед за аргентинским форвардом Лионелем Месси.