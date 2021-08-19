Депутат бундестага объяснил, почему уход Меркель не повлияет на судьбу «СП-2»

Санкт-Петербург, 19 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель визитом в Москву пытается застолбить право влияния после своей отставки, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции медиацентра «Патриот», которая посвящена предстоящим переговорам канцлера и президента России Владимира Путина. По его словам, визит в Москву вошел в традицию у немецких канцлеров. Он уточнил, что на переговорах с Путиным Меркель хочет подвести итог 20-летнего срока царствования в Германии. Кроме того, Гердт считает, что стороны могут обсудить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Это было бы неплохо, будут обговорены политические моменты, которые Запад пытается связать с этой трубой. Это Украина, чтобы ее не обидели, когда запустимся, то есть сохранить хорошую мину при плохой игре — это политика. Нужно четко понимать, что «Северный поток — 2» — это необходимость, мы выходим из атомной энергетики, мы закрываем угольные станции, мы — индустриальная держава, в которой энергоносители являются фундаментов всей экономики», — подчеркнул политик.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

Помимо этого, он добавил, что если Берлин начнет играть газопроводом, что возможно, и если к власти придет партия «Зеленые», то о Германии как об индустриальном государстве можно забыть. Немецкий парламентарий также объяснил, почему уход Меркель с должности не повлияет на судьбу газопровода. Кроме того, он рассказал, каким образом действующий канцлер сможет продавить ограничения Третьего энергопакета ЕС по «СП-2».

«Влияние ее (Меркель. — Прим. ред.) останется, она хитрый и мудрый политик, она будет оставлять рычаги влияния, ее ставленники будут стоять на главных постах, но стоит вопрос их лояльности. Этим визитом она пытается застолбить право влияния после ухода, а это будет возможно только тогда, если ее партии и сторонники выиграют на выборах», — заключил Гердт.

«Северный поток — 2» подпадает под нормы Третьего энергопакета ЕС и не может быть загружен более чем наполовину. Лишь в случае, если оператор проекта Nord Stream 2 AG не будет сертифицирован как независимый. Еще в июле была отправлена соответствующая заявка, на весь процесс может уйти до десяти месяцев.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский остался недоволен соглашением США и Германии по газопроводу. Он выразил недоверие к договоренностям сторон по энергетическому проекту.