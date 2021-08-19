Диетолог дал советы по питанию во время коронавируса

Москва, 19 августа. Член Национального общества диетологов Ольга Деккер проинформировала россиян, как лучше питаться во время коронавируса.

По словам доктора, при разработке диеты обязательно следует оценивать состояние пациента. Так, например, если заболевший находится на аппарате ИВЛ, то ему нужно поднять уровень сахара в крови. А если человек переносит легкую форму вируса, то можно с помощью еды помочь ему усилить иммунитет.

«Необходимо, чтобы были в рационе белки, жиры, а также сложная группа углеводов», — сообщила специалист в интервью телеканалу «Звезда».

Также Деккер отметила, что неправильно пить лекарства и не помочь организму в их усвоении. Для выздоровления нужно обеспечить полезными компонентами иммунные клетки.

Ранее врач-диетолог Круглова предупредила об опасности злоупотребления минералкой. Особенно напиток может навредить людям с заболеваниями желудка и кишечника.