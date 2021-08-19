Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19

Решить проблему любителей домашних животных вызвалась жительница городка Коряжма Архангельской области. Лариса Жужгина открыла гостиницу для питомцев, чьи хозяева заболели коронавирусом.

Самый что ни на есть отель с «номерами», игрушками, разнообразными лотками, мисками и даже круглосуточным видеонаблюдением открылся в обычной городской квартире. Лариса Жужгина делит кров с пушистыми, лысыми и колючими любимцами тех, кто оказался в ковидном госпитале.

Федеральное агентство новостей / Лариса Жужгина

«В марте я сама заболела коронавирусом и попала в больницу. Как и мои соседи по палате, я столкнулась с тем, что было некому оставить свою 16-летнюю кошку. Пожилой маме тяжело несколько раз в день приходить к Бусе. А ведь часто бывает и такое, что заболевает вся семья, и питомец остается без внимания и заботы в пустой квартире. Но больше всего меня ужаснула и тронула история одного мужчины, за псом которого должен был ухаживать его друг. В итоге животное он нашел убитым на реке под снегом», — рассказала в беседе с ФАН женщина.

После выздоровления Лариса всерьез взялась за осуществление своей мечты: отремонтировала и приспособила под «хвостатый отель» самую большую комнату в своей квартире, изучила опыт других городов, получила субсидию, заключив с органами соцзащиты социальный контракт, сняла свои сбережения и уже в начале августа приняла первых постояльцев — кошку Дашу и ежа Шушика.

Федеральное агентство новостей / Лариса Жужгина

«Перед тем, как забрать животное, я всегда узнаю у хозяев, какой корм, лоток, наполнитель предпочитает его питомец и обязательно спрашиваю номер ветеринара, к которому они обращаются. Будучи в любом месте, каждый хозяин может наблюдать за своим любимцем через телефон в режиме «онлайн». В каждом домике есть камера», — продолжила Лариса.

Собак в свою гостиницу владелица кошачьего комплекса пока не берет, но и не отказывается от них. Приходит прямо в дом хозяина, кормит, купает пса, гуляет с ним и играет.

Федеральное агентство новостей / Лариса Жужгина

«Двери моей гостиницы открыты для всех гостей: болезнь ли, отпуск, свадьба, командировка, или гости с аллергией нагрянули. В дальнейшем я планирую расширяться. В одной квартире не очень удобно держать гостиницу для животных. Если получится, то все мои гости переедут в отдельное здание, где будет место и для крупных псов», — поделилась собеседница.

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