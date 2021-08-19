Марокко и Израиль удовлетворят мировой спрос на авокадо

Тель-Авив, 19 августа. Крупнейший израильский производитель и экспортер цитрусовых, фруктов и овощей Mehadrin впервые покинет пределы страны и разместится в Марокко, чтобы удовлетворить постоянно растущий мировой спрос на авокадо.

Сотрудничество между ближневосточной страной и королевством возобновилось с 2020 года, после восстановления дипломатического диалога и нормализации отношений. Mehadrin заключил с Рабатом договор о создании совместного предприятия по выращиванию авокадо в Марокко.

Израиль рассчитывает расширить производство в Африке и Латинской Америке, чтобы получать фрукты круглый год и по более низким ценам.

«Посадка авокадо в Марокко является частью более масштабного плана, направленного на то, чтобы обеспечить наших европейских клиентов более легкими поставками, чем из Израиля, с точки зрения географии и более конкурентоспособных затрат», — разъяснил генеральный директор компании Шауль Шелах.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия авокадо станет самым востребованным товаром среди свежих тропических фруктов, таких как манго, ананас и папайя, поскольку спрос продолжает опережать предложение.

«Потребление на душу населения очень быстро растет в США и Европе. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что все гоняются за фруктом, так как большую часть года наблюдается некоторый дефицит или нехватка, чего не произойдет через пять лет», — считает Шауль Шелах.

Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Продовольственным и сельскохозяйственным отделением ООН (ФАО), производство к 2030 году увеличится более чем в три раза по сравнению с уровнем 2010-го.

Mehadrin экспортирует авокадо, выращенные в Израиле, в течение ограниченного периода, с октября по март или апрель, пока идет сезонный сбор урожая. Кроме того, в ближневосточной стране дорогая вода, что поспособствовало расширению производства за пределами национальных границ.

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Принадлежащее на 51% Mehadrin и на 49% Рабату предприятие арендует у королевского правительства около 500 гектаров земли и инвестирует не менее 9 миллионов долларов в течение трех лет. Максимальный годовой объем производства составит около 10 тысяч тонн фруктов.

«В Марокко, которое находится недалеко от нас и Европы, мы обнаружили основные преимущества, необходимые для выращивания авокадо — тип земли, воды, погоды и более низкие затраты на рабочую силу», — отметил Шауль Шелах.

По его словам, королевство не славится давними традициями выращивания этого фрукта, но у Mehadrin есть необходимый опыт.

«На протяжении многих лет мы учились тому, что нужно делать, чтобы получить максимальную отдачу от дерева, что включает обработку в саду и выбор правильных частей, которые нужно посадить», — подчеркнул генеральный директор компании.

В июльском докладе Министерства регионального сотрудничества Израиля и Национального экспортного института говорится, что продажа в Марокко позволит зарабатывать около 250 миллионов долларов ежегодно.

Ожидается, что совместному с Рабатом предприятию выделят землю в ближайшие две недели. В марте 2022 года начнется посадка, а через два-три года первый сбор урожая. Согласно прогнозам ОЭСР, в ближайшие годы около 74% производства останется в Латинской Америке и Карибском бассейне из-за благоприятных условий выращивания в этом регионе.

США и Европейский союз, где потребительский интерес к авокадо подпитывается предполагаемой пользой для здоровья, останутся основными покупателями с 40% и 31% мирового импорта в 2030 году. Совместное с Рабатом предприятие отправит 85% урожая в Европу, а остальное продаст на местном рынке.