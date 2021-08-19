В Германии озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы СССР

Санкт-Петербург, 19 августа. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт предрек Европе крах в случае отказа от преобразований в Евросоюзе.

Политик поделился экспертным мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Во время встречи у Гердта поинтересовались, как он относится к августовскому путчу.

«Это было тревожное время, время перемен, тогда были открыты многие пути развития. Кто-то принял решение идти путем «до основания разрушим»», — подчеркнул политик.

Депутат призвал Брюссель задуматься об итогах исторических событий в СССР. Гердт также озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы Советского Союза. По словам политика, необходимо реформировать ЕС.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

«Нам нужно найти прагматическое решение реконструкции, а для этого нужен союз с Россией, создать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона. У нас нет другого выхода, чтобы как-то экономически, политически и социально сохранить территорию нашего проживания», — добавил парламентарий.

Ранее ФАН напомнил о хронологии августовского путча. Тогда созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался предотвратить развал СССР и сместить президента Михаила Горбачева.