Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 20:28
20:27
Политика
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
20:24
Общество
Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19
20:17
Происшествия
Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу
20:14
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
20:13
Происшествия
Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка
20:09
Армия
Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек
20:07
Происшествия
Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба
20:06
Политика
Эксперт Шаповалов рассказал, как «политический багаж» Шугалея поможет в кресле депутата
20:04
Общество
Центр акушерства Минздрава опроверг влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье
20:03
Общество
РКН потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store
Все новости

В Германии озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы СССР

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:06
Политика
В Германии озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы СССР
wikipedia.org  /  Roland Geider (Ogre)/PD

Санкт-Петербург, 19 августа. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт предрек Европе крах в случае отказа от преобразований в Евросоюзе.

Политик поделился экспертным мнением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Во время встречи у Гердта поинтересовались, как он относится к августовскому путчу.

«Это было тревожное время, время перемен, тогда были открыты многие пути развития. Кто-то принял решение идти путем «до основания разрушим»», — подчеркнул политик.

Депутат призвал Брюссель задуматься об итогах исторических событий в СССР. Гердт также озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы Советского Союза. По словам политика, необходимо реформировать ЕС.

В Германии озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы СССР
facebook.com  / Waldemar Herdt MdB

«Нам нужно найти прагматическое решение реконструкции, а для этого нужен союз с Россией, создать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона. У нас нет другого выхода, чтобы как-то экономически, политически и социально сохранить территорию нашего проживания», — добавил парламентарий.

Ранее ФАН напомнил о хронологии августовского путча. Тогда созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался предотвратить развал СССР и сместить президента Михаила Горбачева.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Германии озвучили единственный шанс для ЕС избежать повтора судьбы СССР
ссср евросоюз германия гердт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru