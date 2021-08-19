Два человека погибли в аварии с участием грузовика в Саратовской области

Саратов, 19 августа. Жесткое ДТП с участием легковушки Lada и КамАЗа произошло в Новобурасском районе под Саратовом области. В результате инцидента погибли два человека, еще несколько получили травмы.

По данным сотрудников ГИБДД, ночью у села Радищево столкнулся грузовик с легковым автомобилем. Из-за аварии погибли два человека.

На место ДТП прибыли спасатели. При помощи гидравлического инструмента они вытащили из транспорта одного пассажира. Он был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

Второго пострадавшего также доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

Очередное ДТП унесло жизни трех человек в Амурской области, сообщал ФАН. По данным регионального УМВД России, 23-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. В результате юный россиянин и двое его пассажиров скончались на месте.