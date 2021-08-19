Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 20:28
20:24
Общество
Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19
20:17
Происшествия
Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу
20:14
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
20:13
Происшествия
Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка
20:09
Армия
Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек
20:07
Происшествия
Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба
20:06
Политика
Эксперт Шаповалов рассказал, как «политический багаж» Шугалея поможет в кресле депутата
20:04
Общество
Центр акушерства Минздрава опроверг влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье
20:03
Общество
РКН потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store
20:02
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 100 постояльцев санатория в Марий Эл из-за угрозы пожара
Все новости

Два человека погибли в аварии с участием грузовика в Саратовской области
Происшествия
Два человека погибли в аварии с участием грузовика в Саратовской области
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Саратов, 19 августа. Жесткое ДТП с участием легковушки Lada и КамАЗа произошло в Новобурасском районе под Саратовом области. В результате инцидента погибли два человека, еще несколько получили травмы.

По данным сотрудников ГИБДД, ночью у села Радищево столкнулся грузовик с легковым автомобилем. Из-за аварии погибли два человека.

На место ДТП прибыли спасатели. При помощи гидравлического инструмента они вытащили из транспорта одного пассажира. Он был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

Второго пострадавшего также доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

Очередное ДТП унесло жизни трех человек в Амурской области, сообщал ФАН. По данным регионального УМВД России, 23-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. В результате юный россиянин и двое его пассажиров скончались на месте.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека погибли в аварии с участием грузовика в Саратовской области
дтп авария смерть грузовик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru