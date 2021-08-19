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Apple TV+ показал финальный трейлер сериала «Основание» по циклу романов Айзека Азимова
Общество
Apple TV+ показал финальный трейлер сериала «Основание» по циклу романов Айзека Азимова
Кадр из сериала «Основание».

Лос-Анджелес, 19 августа. Новый трейлер фантастического сериала «Основание» по мотивам цикла романов писателя Айзека Азимова появился в Сети. Релиз ролика приурочен к премьере экранизации на Apple TV+.

Стриминг-сервис Apple TV+ готовится к осеннему релизу сериала «Основание» — многообещающему шоу собственного производства в жанре научной фантастики. Сюжет будущей премьеры развернется на территории Галактической империи, которая находится на грани катастрофы. Финальный ролик был опубликован на YouTube-канале AppleTV+.

Главной звездой сериала стал британский актер Джаред Харрис, который сыграл ученого Гарри Сэлдона. Ему предстоит создать общество «Основание», чтобы восстановить цивилизацию. Премьера сериала запланирована на 24 сентября.

Студия Marvel также напомнила об осенней премьере супергеройского блокбастера «Вечные» Хлои Чжао. Финальный трейлер картины появился в Сети.

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сериал трейлер основание Apple TV+
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