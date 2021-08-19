Подростку из Адыгеи грозит реальный срок за покушение на сбыт наркотиков

, 19 августа. Сотрудники правоохранительных органов Республики Адыгея обвинили местного жителя в покушении на сбыт наркотических веществ.

Обвиняемый получил необходимые ему сведения в Сети. В частности, там он узнал о месте тайника-закладки, способе бесконтактного получения оттуда наркотиков, а также о методе дальнейшей реализации запрещенных веществ, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Приготовление к преступлению», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Фигурантом уголовного дела стал 17-летний подросток из Майкопа. Когда несовершеннолетний прибыл к месту тайника, его задержали сотрудники полиции. Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее в Приморье задержали трех мигрантов-закладчиков. В остановленной во Владивостоке машине нашли 80 свертков с подозрительным порошком, сообщала Deita.