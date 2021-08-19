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Цена токена MBOX увеличилась на 100%

  /   Обновлено: 19 августа 2021 19:02
Экономика
Цена токена MBOX увеличилась на 100%
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 19 августа. После листинга на криптобирже Binance цена токена MBOX мгновенно удвоилась. Стоимость альткоина в моменте достигала отметки в 4,39 доллара.

Листинг MBOX состоялся в 11:00 по московскому времени, тогда же криптовалюта торговалась в парах с биткоином Binance Coin (BNB), а также стейблкоинами BUSD и USDT. Вывод средств для альткоина будет доступен в четверг, 20 августа, около 11:00.

Кроме того, Binance объявила о добавлении проекта на свою платформу Launchpool. Теперь все пользователи смогут переводить BNB, MBOX и BUSD в определенные пулы. За это они будут получать вознаграждения в токенах MBOX.

Директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин ранее заявил, что доллар в настоящий момент является крупной альтернативой биткоину. Конкурентоспособность этой валюты поддерживается за счет того, что она используется в международных расчетах.

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