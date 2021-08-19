Мужчина устроил стрельбу в одном из центральных кафе Львова

Львов, 19 августа. Посетитель кафе, расположенного в центре украинского Львова, открыл огонь из неизвестного оружия, а после скрылся, сообщает полиция региона.

Как заявил хозяин заведения, все произошло в четверг днем, 19 августа. В результате стрельбы никто не пострадал. По горячим следам патрульным полицейским удалось задержать прохожего, который мог быть причастен к случившемуся. С собой у него был предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

Личность злоумышленника была установлена, им оказался 39-летний местный житель. Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. По факту стрельбы было возбуждено дело, предусматривающее ответственность за хулиганство. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Расследование продолжается.