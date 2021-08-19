На ТВ-3 стартует новый сезон «Вернувшихся» — с удивительными историями спасения людей

Продюсер телеканала ТВ-3 Маргарита Брусницына заявила ФАН, что работа волонтеров, ищущих пропавших людей в России, к сожалению, не останавливается.

Руководитель направления телепрограмм рассказала в эксклюзивном интервью подробности нового сезона документального проекта «Вернувшиеся» из линейки «История одного спасения», который будет в эфире, начиная с 20 августа.

Программа снова снята при самом непосредственном участии специалистов всероссийского добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По словам Брусницыной, сложнее всего было «поймать» для съемок его волонтеров.

«К сожалению, люди все еще пропадают, и у волонтеров всегда есть работа», — посетовала она.

В нашей стране ежегодно бесследно исчезает более 180 тысяч человек. Как не потеряться и что делать, если это все-таки случилось? Как выжить в экстремальных условиях российской природы или в полном опасностей городе? Что нужно сделать родственникам, если потерялся кто-то из их близких? И как стать волонтером поискового отряда и какие навыки могут пригодиться во время поисковых операций?

На все эти важные вопросы отвечают эксперты проекта «Вернувшиеся» — представители «ЛизаАлерт» и других поисково-спасательных отрядов. И, возможно, данные знания однажды помогут кому-то из зрителей спасти себя или близких.

«В каждом сезоне мы пытаемся рассказывать разные истории, чтобы дать как можно больше важных советов для людей, которые теряются в различных условиях — мегаполисах, горах, тундре, — подчеркнула Брусницына. — В любом поиске есть свои особенности. И есть истории — настоящие детективы. Мы, например, расскажем потрясающую историю, как в Бурятии попросту исчезла известная фитнес-инструктор Оксана Сова».

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Женщина пропала в печально известном месте «Бурятский перевал», где ранее произошла трагическая гибель туристической группы Коровиной, о которой тоже будет рассказано в программе, пояснила собеседница ФАН.

«Также Оксана проходила свидетелем по делу гибели ее подруги Анны Малой, — сказала она. — Это очень громкая история, которую освещали все телеканалы. Через пару дней после пропажи Совы как раз должно было проходить заседание суда. Нашли ли Оксану? И кто оказался виноват в ее пропаже? Все это расскажем в новом сезоне».

Кроме того, создатели программы постарались раскрыть волонтеров — кто они такие и чем для них являются поиски пропавших людей, отметила Брусницына.

«В общем, мы хотели показать портреты тех самых героев, — заявила она. — И еще. Главная обратная связь для нас — это реакция не только найденных людей, но и зрителей, которые, посмотрев наш проект, вдохновились и сами стали частью волонтерского движения. Например, в третьем сезоне вы увидите человека, который после просмотра «Вернувшихся» записался в отряд «ЛизаАлерт». И таких людей, на самом деле, очень много».

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Новый сезон, состоящий из шестнадцати серий, начнется с невероятной истории трехлетнего на тот момент Аблякима Аблякимова из села Синекаменка, что в Республике Крым. 4 марта 2017 года вместе с сестрой Сафие и соседским мальчиком Тимофеем он пошел в лес собирать подснежники. Обратно вернулись только двое последних детей. Куда же делся Абляким, никто не знал…

Несколько тысяч человек бросились на поиски пропавшего, но из-за горного рельефа местности искать его оказалось очень непросто. Ночью температура воздуха упала до шести градусов мороза, и земля покрылась инеем, мальчик же был легко одет и мог в любую минуту замерзнуть насмерть.

На поиски вышли не только профессиональные спасатели, волонтеры-поисковики и родственники Аблякима, но и все местные жители. И даже участники автогонок по бездорожью, помощь которых и оказалась решающей!

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Подробности этой удивительной истории с добрым концом телезрители смогут увидеть в эфире канала ТВ-3 20 августа в 14:40 по московскому времени.

Напомним, что документальный проект «Вернувшиеся» впервые был показан в октябре 2019 года и сразу же стал настоящим хитом. Первый и второй сезоны суммарно посмотрело более 24 миллионов человек.

Программа является обладателем премии форума «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социально ответственные СМИ».

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