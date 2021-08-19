Две женщины погибли при стрельбе на автостоянке у завода в Индиане

Вашингтон, 19 августа. Сотрудник завода по производству автомобильных кресел в американском штате Индиана открыл стрельбу по коллегам и прохожим. Две женщины погибли.

По данным полиции, стрельба произошла на автостоянке у завода, где работал злоумышленник. Мужчина после убийства 21-летней девушки и пенсионерки попытался скрыться с места происшествия, но попал в аварию. Правоохранители задержали преступника. Выясняются мотивы его нападения.

Американец Мэтью Тейлор Коулмен был арестован агентами ФБР по обвинению в убийстве двухлетнего сына и 10-месячной дочери, сообщал сайт 360tv.ru. В тайне от матери он увез детей в Мексику из Санта-Барбары на прошлой неделе и расправился с ними.