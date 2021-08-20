Политолог из Варшавы заявил о потере веры поляков в США после кабульской катастрофы

Фотографии вылетающего из Кабула самолета ВВС США демонстрируют проамерикански настроенным элитам Европы, что на лояльность Вашингтона совершенно нельзя рассчитывать. Об этом ФАН заявил польский политолог Матеуш Пискорский.

Эксперт считает, что сейчас большое количество его сограждан начнут понимать, что мир становится многополярным и в нынешних условиях нет возможности вернуть гегемонию США.

«Мир, в котором можно рассчитывать на Вашингтон как на надежного партнера и союзника, идет к своему концу, — подчеркнул Пискорский. — Большинство поляков это осознает в контексте событий в Афганистане и внутренних процессов в самой Польше».

Политолог пояснил, какие внутренние факторы в его стране влияют на изменения восприятия США со стороны польского общественного мнения.

«В Польше обсуждаются вопросы, связанные с грубейшим давлением США на законодательный процесс в стране, — сообщил политолог. — Речь идет о конфликте между нашим правительством и американской корпорацией Discovery из-за того, что один из ее телеканалов может лишиться лицензии на вещание».

Пискорский добавил, что положение США усугубляют новости из Афганистана. Он отметил, что имидж североамериканской страны переживает глубокий кризис.

ТАСС / Shekib Rahmani

«Фотографии вылетающего из Кабула самолета, которые демонстрируют неспособность властей США эвакуировать своих местных сотрудников, показательны с точки зрения элит тех стран, которые считают Вашингтон основным союзником, — поделился собеседник ФАН. — Конечно, сложно представить, чтобы в Польше или в других ориентирующихся на США странах Восточной и Центральной Европы произошли настолько трагические события, как в Кабуле. Тем не менее, это отчетливый сигнал, что в случае настоящего кризиса не стоит рассчитывать на американских защитников, даже на элементарную лояльность со стороны Вашингтона».

В заключение Матеуш Пискорский выразил мнение, что под влиянием перечисленных факторов Польша из одной из самых проамериканских стран Европы может превратиться в государство, в котором как минимум общество будет относиться скептически к обещаниям Вашингтона.

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что белорусская бегунья Кристина Тимановская продолжит спортивную карьеру в Польше, а ее примеру могут последовать и другие ее сограждане, обладающие богатым потенциалом.