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Россиянам объяснили, в какие металлы выгоднее инвестировать
Экономика
Россиянам объяснили, в какие металлы выгоднее инвестировать
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 августа. Эксперты и аналитики рассказали, в какие металлы будет выгоднее инвестировать в ближайшем будущем. При этом UBS Global Wealth Management прогнозируют обвал цен на золото.

Несмотря на это, почти все опрошенные «Известиями» специалисты сходятся во мнении, что лучше всего инвестировать именно в золото. Этот драгметалл, по словам инвестора Ксении Аверс, всегда дорожает, когда инфляция стремится вверх. В целом же инфляция зависит от мировой экономики.

Самым недооцененным активом руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова считает серебро. Кроме непосредственного сохранения активов, это еще и вложение на перспективу роста, подчеркнула эксперт.

Эксперт Райффайзенбанка Эдуард Данилов ранее рассказал, что за 1 тыс. рублей можно купить часть акций высокотехнологичных американских компаний. Эффективно инвестировать, по его словам, возможно практически с любой суммой.

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