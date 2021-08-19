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Собаки-космонавты Белка и Стрелка вернулись на Землю 61 год назад 

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:50
Общество
Собаки-космонавты Белка и Стрелка вернулись на Землю 61 год назад 
Федеральное агентство новостей  /  Александр Цупило

Москва, 19 августа. Запуск советского космического корабля «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка, состоялся 19 августа 1960 года.

Успешное возвращение животных на Землю позволило ученым продолжить занимать лидирующую позицию в покорении космического пространства. Полет собак продолжался двадцать пять часов, Белка и Стрелка семнадцать раз облетели вокруг нашей планеты, а после приземлились на поверхности Земли. По рассказам ученых того времени, сначала животные были вялыми и не ели, но вскоре восстановились, сообщает Planet Today. Стрелка даже родила шестерых щенят.

Стоит отметить, что для космического путешествия собак тщательно отбирали. Специалисты специально искали дворняжек, так как они менее прихотливы, шерсть бродяжек должна была быть обязательно светлой. Темных псов на пленке видно не было. В качестве космонавтов рассматривались только самки — для них легче обустроить туалет.

Ранее стало известно, что неравнодушные жители помогли петербуржцу собрать деньги на дорогостоящее лечение пса. Мужчина не ожидал, что услуги специалистов обойдутся ему в 100 тысяч рублей.

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полет в космос белка и стрелка собаки-космонавты
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