Бывший депутат Верховной рады допустил прием Украиной беженцев из Афганистана

Украина могла бы принять беженцев из Афганистана, но про обустройство лагеря для них речи не идет. Об этом ФАН заявил украинский политик Алексей Плотников, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о готовности России предоставить услуги гражданской авиации для вывоза афганских граждан из Кабула в третьи страны.

«Шансы надо оценивать, исходя из технических возможностей. Есть информация, что один украинский самолет находится в Кабуле, но не может вылететь, а второй готов полететь туда. Я полагаю, что граждане Украины будут вывезены из Афганистана нашим самолетом. Вполне логично, что безопасность граждан Афганистана гораздо выше политических убеждений, поэтому если у них не будет других путей эвакуации, им вполне логично воспользоваться российским самолетом», — высказал свою позицию народный депутат Верховной рады V и VI созывов.

Политик считает, что Украина могла бы принять пару сотен граждан Афганистана, попавших в безвыходное положение. При этом он уточнил, что про обустройство огромного лагеря для мигрантов, какие делают в некоторых странах Европы, никто не говорит.

«Если речь идет об афганских беженцах, которые теоретически могут заполнить оставшиеся свободные места в самолете, то, наверное, Украина могла бы их принять. Я говорю не о многих сотнях афганцев, а о небольшой группе. Касательно же того, что Россия может навезти афганских беженцев на Украину, это вопрос очень специфический», — пояснил украинский деятель.

Плотников подчеркнул, что пока он не слышал от украинских властей о желании принимать у себя беженцев из Афганистана.

Ранее ФАН рассказал, будет ли Кабул перекрывать наркотрафик.