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Захарова назвала условия для исключения «Талибана» из списка террористов

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:54
Политика
Захарова назвала условия для исключения «Талибана» из списка террористов
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 19 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для исключения талибов из перечня террористов есть ряд условий.

Как отметила спикер ведомства, исключение «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) из списка будет зависеть от их конкретных действий и шагов.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а вытекает из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров», — напомнила Захарова на брифинге.

По словам представителя МИД, Россия фиксирует заявления талибов о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности.

Ранее Захарова сообщила, что талибы взялись за наведение порядка в Афганистане и демонстрируют настрой на переговоры с влиятельными политическими лидерами страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан захарова талибан
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