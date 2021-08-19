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Экс-сотрудника компании из Волхова обвинили в получении 100 тыс. рублей за бездействие

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:53
Происшествия
Экс-сотрудника компании из Волхова обвинили в получении 100 тыс. рублей за бездействие
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Санкт-Петербург, 19 августа. Бывший сотрудник волховского филиала одного из акционерных обществ предстанет перед судом за коммерческий подкуп, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, в прошлом месяце водитель одной из местных организаций переехал железнодорожный переезд на экскаваторе, не имея на это соответствующего разрешения.

Во время движения транспортное средство задело кабель воздушной линии электропередач и повредило его. Управлявший им мужчина предпочел скрыться с места аварии. За данное нарушение его работодателю грозил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Представители компании встретились с 53-летним сотрудником волховского филиала АО и передали ему аналогичную сумму в обмен на то, что сведения о нарушении не будут внесены. В момент передачи денежных средств должностное лицо было поймано с поличным.

По данному факту возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд для рассмотрения по существу.

Несколько дней назад в Бурятии арестовали начальника одного из подразделений ВСЖД по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей.

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ленобласть волхов коммерческий подкуп
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