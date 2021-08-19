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Джумаева отправили в колонию на пять лет за драку с сотрудниками ОМОН

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:57
Происшествия
Джумаева отправили в колонию на пять лет за драку с сотрудниками ОМОН
pixabay.com  /  vero_vig_050

Москва, 19 августа. Суд вынес приговор Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который устроил потасовку с силовиками во время несанкционированной акции 23 января в Москве.

Согласно решению суда, мужчина признан виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Ближайшие пять лет он будет находиться в колонии.

Джумаев находился под стражей с 28 января. После драки он пытался скрыться от полиции у родственников в другой области. Он также хотел покинуть страну, но был задержан.

Ранее Ленинский районный суд Петербурга приговорил к одному году колонии-поселения участника незаконного митинга в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, который прошел 21 апреля. Ивана Пунегова признали виновным в применении насилия в отношении стража порядка.

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