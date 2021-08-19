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WP: Зеленский призвал НАТО взять страну в Альянс для защиты от «наступления» России

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:58
Армия
WP: Зеленский призвал НАТО взять страну в Альянс для защиты от «наступления» России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО разрешить неопределенность по членству страны в Альянсе, чтобы обезопаситься от «наступления» России, пишет The Washington Post.

По его мнению, если государство станет полноценным членом Североатлантического альянса, то может получить защиту от «наступления» россиян. Кроме этого, неопределенность относительно приглашения Украины в союз становится неким сигналом для других стран, что «вам здесь не рады, а РФ уже не за горами, усиливая свое влияние», считает Владимир Зеленский.

При этом в Москве уже неоднократно делали заявления, что не собираются нападать на Украину. Однако Киев все равно продолжает использовать эфемерный термин «российская угроза» в качестве «палочки-выручалочки».

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украина нато зеленский
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