Зеленский назвал «абсолютно понятной историей» ситуацию с «Северным потоком — 2»

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский оценил развитие ситуации с трубопроводом «Северный поток — 2».

Политик назвал обстановку с газопроводом «абсолютно понятной историей» и сравнил российский проект с фильмом. Глава государства дал интервью одному из местных изданий. Зеленский предрек ущерб Киеву из-за начала эксплуатации «СП-2» в «минимум 2 миллиарда в год».

«Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли», — сказал президент.

Ранее украинский лидер оценил сделку между США и Германией по «Северному потоку — 2». По словам Зеленского, соглашение якобы не вызывает доверия.