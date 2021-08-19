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Зеленский назвал «абсолютно понятной историей» ситуацию с «Северным потоком — 2»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:56
Политика
Зеленский назвал «абсолютно понятной историей» ситуацию с «Северным потоком — 2»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский оценил развитие ситуации с трубопроводом «Северный поток — 2».

Политик назвал обстановку с газопроводом «абсолютно понятной историей» и сравнил российский проект с фильмом. Глава государства дал интервью одному из местных изданий. Зеленский предрек ущерб Киеву из-за начала эксплуатации «СП-2» в «минимум 2 миллиарда в год».

«Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли», — сказал президент.

Ранее украинский лидер оценил сделку между США и Германией по «Северному потоку — 2». По словам Зеленского, соглашение якобы не вызывает доверия.

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украина зеленский Северный поток — 2
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