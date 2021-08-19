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Банк России зафиксировал сокращение международных резервов страны
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение международных резервов страны
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 августа. Международные резервы Российской Федерации сократились на 5,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

По состоянию на 13 августа 2021 года их объем составил 593,8 млрд долларов. При этом по оценке на 6 августа международные резервы РФ находились на уровне 599,3 млрд долларов, следует из материалов финансового регулятора.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные зарубежные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Их основу составляет иностранная валюта, специальные права заимствования (SDR), резервная позиция в МВФ и монетарное золото.

Целевой уровень Банка России по международным резервам составляет 500 миллиардов долларов.

Вместе с тем инвестиции РФ в государственные ценные бумаги США увеличились с 3,805 млрд долларов в мае до 4,006 млрд долларов в июне. Такие данные ранее представил Минфин США.

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