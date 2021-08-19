Захарова заявила о необходимости считаться с властью талибов в Афганистане. События дня

Захарова заявила о необходимости считаться с властью талибов в Афганистане

Приход «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Представитель дипведомства отметила, что талибы взялись за наведение порядка в Афганистане и демонстрируют настрой на переговоры с влиятельными политическими лидерами страны. Также Захарова прокомментировала поступок президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны. По ее словам, Гани несет ответственность за происходящее в государстве.

«Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен», — подчеркнула Захарова.

Накануне Ашраф Гани опубликовал в Facebook обращение к нации, где объяснил причины бегства из страны. По словам политика, он не хотел стать причиной кровопролития в Кабуле.