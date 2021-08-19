Захарова заявила о необходимости считаться с властью талибов в Афганистане. События дня

Захарова заявила о необходимости считаться с властью талибов в Афганистане
Приход «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Представитель дипведомства отметила, что талибы взялись за наведение порядка в Афганистане и демонстрируют настрой на переговоры с влиятельными политическими лидерами страны. Также Захарова прокомментировала поступок президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из страны. По ее словам, Гани несет ответственность за происходящее в государстве.
«Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен», — подчеркнула Захарова.
Накануне Ашраф Гани опубликовал в Facebook обращение к нации, где объяснил причины бегства из страны. По словам политика, он не хотел стать причиной кровопролития в Кабуле.
Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок
president.gov.ua / Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду СМИ, где объявил, что не против пойти на второй президентский срок. Как сказал украинский лидер, есть вещи, которые он должен «закончить». Напомним, не так давно на Украине прошел опрос граждан: как они относятся к действующей власти. Согласно итогам опроса, жители Украины больше доверяют вооруженным силам и меньше всего власти, в том числе президенту страны.
Актер Борис Щербаков госпитализирован в Москве
Россия 1 / Prt Scr / Судьба человека
Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу в Москве, врачи проводят обследование, но коронавирус у него не подтвердился, сообщил сын артиста Василий Щербаков. Из диалога с Щербаковым младшим стало известно, артист поступил в больницу с неуточненной пневмонией. При этом ухудшение его состояния сопровождается тошнотой. По словам сына актера, Борис Щербаков болен уже шесть дней. В данный момент он находится под наблюдением врачей. Народный артист известен по ролям в таких фильмах, как «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», а также в сериалах «Марш Турецкого», «Солдаты».