Донецк, 19 августа. Военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины, сообщило управление Народной милиции ДНР 19 августа.

В ведомстве уточнили, что республика была вынуждена открыть ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями. Эти действия были предприняты, чтобы подавить огневую активность бойцов ВСУ и предотвратить жертвы среди мирных граждан.

«В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», — отметили в НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины не прекращают и обстреливать территории Донбасса, несмотря на установленные ранее Минские соглашения. Под огонь попали районы Горловки, Спартака, Донецка и Ленинского.