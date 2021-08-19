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Народная милиция ДНР уничтожила минометный расчет ВСУ в Донбассе
Армия
Народная милиция ДНР уничтожила минометный расчет ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 19 августа. Военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины, сообщило управление Народной милиции ДНР 19 августа.

В ведомстве уточнили, что республика была вынуждена открыть ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями. Эти действия были предприняты, чтобы подавить огневую активность бойцов ВСУ и предотвратить жертвы среди мирных граждан.

«В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», — отметили в НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины не прекращают и обстреливать территории Донбасса, несмотря на установленные ранее Минские соглашения. Под огонь попали районы Горловки, Спартака, Донецка и Ленинского.

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украина днр всу донбасс
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