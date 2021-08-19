Поправки к Конституции положили начало расследованию геноцида советского народа

Санкт-Петербург, 19 августа. Гости медиацентра «Патриот» обсудили тему правды в истории. Командир поискового отряда «Альбатрос» Виктор Юхневич рассказал о начале расследования геноцида советского народа.

Спикерам пресс-конференции предложили ответить на вопрос, есть ли границы наказания за искажение исторической правды. Иными словами, насколько далеко должны быть те или иные исторические события от текущего момента, чтобы наш современник мог понять, за что можно наказывать, а за что — нет. Заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер» заявил, что предел — в морально-этическом отношении.

Виктор Юхнович пояснил, что, например, геноцид советского народа только сейчас начинается раскрываться, а принятые федеральные законы о сохранении исторической правды, наконец, позволяют проводить поисковые работы и находить захоронения на оккупированной немцами территории. Командир поискового отряда «Альбатрос» привел также в пример поселок Ковера в Олонецком районе, где на месте бывшего финского концлагеря поисковики нашли захоронения советских солдат.

«Об этом нужно помнить и говорить. Пока есть хоть один помнящий человек, ветераны, они пропустили это все через себя, и нам нужно это сохранить и рассказывать об этом», — заключил Юхнович.

Спикер добавил, что были единичные случаи, когда в 1944-1945-х годах советских солдат расстреливали за мародерство, но это происходило не в таким масштабах, как со стороны немецких солдат. Историю Великой Отечественной войны, историю мужества нельзя забывать, а потомки ветеранов должны сохранять эту память, убежден заведующий подростково-молодежным клубом.