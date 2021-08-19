Инвалид из Кемерово самостоятельно залил бетон и соорудил пандус

Аварийный дом и никаких условий для проживания. Инвалид-колясочник Александр Бодулин шесть лет живет в спартанских условиях, борется за право проживать достойно.

В доме семьи Бодулиных из Кемерово нет ни канализации, ни водопровода. Для бытовой жизни семье нужно около 100 литров чистой воды в неделю. Хозяйка признается — устала носить по 15 литров за раз.

Слив канализации заменяет ведро, кроме того в доме подтекает крыша. А коммунальные службы разводят руками, говорят: «Денег нет».

«Пришли, сказали: «Как деньги поступят, сделаем вам, перекроем», — не знаю, когда, что сделают. Этот раз, вот, тазики ставили. На кухне вообще ванну поставили, там ручей лил», — рассказала Зоя Бодулина.

Глава семьи Александр — инвалид-колясочник третьей группы. После ампутации ноги вынужден сидеть в четырех стенах. Выбирается из дома раз в полгода только в случае крайней необходимости — пандуса в доме нет. Александр рассказывает, как наблюдает за жизнью через окно и редко дышит свежим воздухом. Еще помнит, как упал со тупенек и сломал себе руку. Помощь в спуске соорудил себе сам из подручных материалов, Александр опирается на строительные шпатели. Тяжелее всего подниматься вверх на второй этаж.

«В больницу каждые полгода ложусь, каждые полгода спускаюсь и поднимаюсь, считай так», — признается Александр Бодулин.

Проблемы простых людей администрация, похоже, собирается решать сносом дома. Здание признали аварийным в 2019 году. Здесь проживает семь семей — это 21 человек.

«Расселение таких домов осуществляется по федеральному законодательству и на федеральные средства. В настоящее время расселяются дома, которые признаны аварийными до 01.01.2017 года», — пояснили в администрации и уточнили, что было проведено обследование, которое выявило невозможность установления пандуса.

Помощи пожилые люди так и не дождались. Александр сам залил бетон и установил пандус. Помогли в этом неравнодушные люди.