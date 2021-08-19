Белоруссия открыла проход для беженцев в Европу. Европа в панике

Представители Евросоюза обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он свободно пропускает беженцев через границы своей страны и тем самым провоцирует миграционный кризис в Европе. Информацию об этом накануне опубликовали в ряде европейских медиа.

Так, Алеш Хойс, министр внутренних дел Словении, заявил: «Мы осуждаем попытку Белоруссии использовать людей как инструмент в достижении политических целей». Хойс при этом отметил, что больше всего от действий Белоруссии страдают сейчас Словения и страны Прибалтики, особенно Литва.

Озабоченность европейцев можно понять, поскольку вывод американского военного контингента из Афганистана спровоцировал в этой стране глубочайший социальный кризис. Проще говоря, тысячи афганцев покидают свою родину, становясь беженцами.

В целом сейчас повторяется ситуация, которая была характерна в плане миграционных потоков с начала «арабской весны», когда многочисленные конфликты вспыхнули в Египте, Ливии и Сирии. Тогда также десятки и сотни тысяч беженцев из этих государств двинулись в сторону Европы.

Ситуация эта, если бы речь не шла о человеческих жизнях, даже была бы забавна, поскольку Европа уже давно провозгласила идеологию мультикультурализма, то есть готовность работать с самыми разными этническими группами. Мол, рано или поздно интегрируются и воспримут европейские ценности. Как показали события, например, новогодней ночи с 2015 на 2016 год в Кельне, когда мигранты из «стран Северной Африки» напали на более чем 100 европейских женщин, с этой интеграцией что-то пошло не так.

Если же говорить серьезно, то этнические группы, мигрировавшие в ЕС, совершенно не желают перенимать культурные ценности Европы. Более того, у них есть свои культурные и религиозные ориентиры, прямо противоположные либеральному европейскому дискурсу. А это, в свою очередь, означает «геттоизацию» большинства беженцев. Они живут замкнутыми группами и ощущают вокруг себя абсолютно инородную и в мировоззренческом смысле даже враждебную среду.

Global Look Press / Stringer / dpa

Плюс, как показали потоки мигрантов из Сирии и Ливии, в числе беженцев запросто оказываются радикалы и экстремисты, которые оседают в Европе, а дальше начинают вести свою деятельность по устрашению и даже уничтожению местного населения.

Понятно опасение европейских политиков по поводу беженцев из Афганистана. Поскольку, во-первых, это в принципе огромные человеческие потоки, а во-вторых, среди них на территорию ЕС запросто смогут проникнуть талибы, которые также никаких теплых чувств к западному миру не питают.

И во всей этой истории очень интересно выступают Белоруссия и Россия. Александр Лукашенко, стоит напомнить, открыл границы для прохода беженцев после того, как на его страну Европа и США наложили санкции. Ответ, в общем-то, понятен, больше Лукашенко особо ответить ЕС нечем. Однако именно в этом открытии границ, особенно в отношении Литвы, которую упомянул словенский министр внутренних дел Алеш Хойс, есть еще и некоторая персональная издевка.

Дело в том, что 11 августа 2020 года глава МИД Литвы Рита Тамашунене заявила о готовности предоставить убежище всем желающим из Белоруссии. По её словам, «лицам, которые будут просить о предоставлении убежища и претендовать на статус беженца, такое убежище будет предоставлено в нашей стране».

И в данном конкретном случае действия Александра Лукашенко можно трактовать следующим образом: «Вы хотите беженцев с территории Белоруссии? Пожалуйста». При этом понятно, что сейчас это только начало миграционного потока: пока с Ближнего Востока идут в Европу десятки людей, но, судя по всему, скоро пойдут тысячи, а то и десятки тысяч.

И для Прибалтики, которая совсем рядом с Белоруссией, это будет огромная проблема. Чтобы был понятен масштаб, стоит напомнить, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сегодня заявила о готовности принять в стране 30 беженцев из Афганистана. Изначально речь вообще шла про 10 человек. Но список расширили. И понятно, что Прибалтика при таких квотах элементарно захлебнется в беженцах с Ближнего Востока. А берутся эти квоты совсем не с потолка, а с учетом количества коренного населения государств и возможного процента мигрантов, чтобы коренное население в этих «гостях с Востока» попросту не растворилось.

Global Look Press / Marios Lolos / Xinhua

Россия же заявила о готовности предоставить гражданскую авиацию для того, чтобы перевезти «любое количество афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению». Об этом сегодня заявила спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова.

И в самом широком смысле данная позиция России снова демонстрирует, что мы страна-миротворец, которая помогает в кризисных ситуациях другим государствам. Только вот проблема в том, что «любые другие страны», мягко говоря, не горят желанием предоставлять афганским мигрантам убежище.

Впрочем, стоит напомнить, что США не сольно вошли в Афганистан в 2001 году. Это все же была операция НАТО. То есть европейские «союзники» как минимум на уровне политического одобрения поддержали эту американскую инициативу. В итоге именно НАТО, а значит, и ряд европейских стран повинны в организации нынешнего афганского кризиса. А потому они должны нести за это некоторую ответственность и как минимум предоставлять убежище тем, кто сейчас бежит от талибов.

Однако понятно, что такую ответственность нести никто не хочет. С другой стороны, Белоруссия сейчас «поможет» своим «европейским партнерам». А в контексте миротворческих инициатив России Евросоюз еще и выглядит как сообщество откровенных лицемеров, у которых идеалы гуманизма и мультикультурализма для кого надо есть, а для афганцев — извините, не надо нам устраивать тут миграционный кризис. Но, кажется, несмотря на заявления европейских политиков и усилия по закрытию границ, с этим кризисом Европе придется столкнуться на практике и в самой полной мере.