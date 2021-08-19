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Жительница Ставрополья за попытку продать новорожденного сына попала в колонию
Происшествия
Жительница Ставрополья за попытку продать новорожденного сына попала в колонию
pixabay.com  /  PD

Ставрополь, 19 августа. Два года и три месяца колонии общего режима получила жительница Ставрополья, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Как стало известно ФАН, женщина искала покупателя через интернет.

Установлено, что в 2019 году беременная женщина решила продать своего ребенка, которого должна была родить в феврале 2020 года. Для этого она в интернете разместила объявление. Вскоре на ее предложение откликнулась другая женщина. Согласно договоренности, беременная рожала в Новопавловске Ставропольского края, помогала ей сестра. При оформлении документов на ребенка мать представила документы покупательницы. Сотрудники роддома заметили несоответствие и сообщили об этом в правоохранительные органы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 127.1 «Покушение на торговлю людьми». Собранные в ходе расследования доказательства признаны судом достаточными для приговора двум женщинам», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Яна Павлова.

Сыщикам не доставило большого труда задержать злоумышленниц. На допросе они дали признательные показания.

«30-летняя осужденная проживала в Тюменской области, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Она на допросе пояснила, что испытывала сильные материальные затруднения и не смогла бы воспитывать ребенка без отца. Мы также выяснили, что помогала осужденной 32-летняя сестра, которая проживает в Кабардино-Балкарской Республике».

Суд учел, что женщины дали правдивые показания на следствии и во время процесса, а также чистосердечно раскаялись в совершении преступления. Мать ребенка приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии общего режима. Ее сестру — к 3 годам лишения свободы условно.

Малыша поместили в социальный приют. Его жизни опасность не угрожает.

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Все новости / Происшествия / Жительница Ставрополья за попытку продать новорожденного сына попала в колонию
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