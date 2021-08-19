Сообщения об испытаниях российского «Буревестника» вызвали панику в США

Вашингтон, 19 августа. Россия якобы готовится к испытаниям новейшей межконтинентальной ядерной ракеты «Буревестник». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Такое предположение сделали аналитики Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. Эксперты опирались на фотографии с коммерческого спутника. Космический аппарат компании Capella Space якобы зафиксировал странную деятельность на российском полигоне Панково на Новой Земле.

Американские ученые считают, что на этих снимках присутствуют «явные признаки подготовки РФ к испытанию ядерной крылатой ракеты», сообщают журналисты. Такое заявление вызвало настоящую панику в США. «Буревестник» фигурирует в материалах аналитиков под именем Skyfall (классификация НАТО).

Ранее китайское издание Sohu рассказало, что российская ракета с ядерной установкой «Буревестник» является одним из самых перспективных образцов вооружения. Крылатый боеприпас по своей мощи смог обойти даже американские «Томагавки». Основным преимуществом ракеты стало умение снаряда находиться в воздухе продолжительное время, преодолевая неограниченное расстояние.