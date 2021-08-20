Политпсихолог Бурикова о Шугалее: Способен защитить честные результаты выборов

Кандидат в городской парламент Максим Шугалей способен защитить честные результаты грядущих выборов, считает политтехнолог, заведующая Лабораторией политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина Инга Бурикова.

Как отметил сам кандидат в депутаты ЗакСа, до выборов он намерен «точечно» пообщаться с жителями пятого одномандатного округа, от которого баллотируется, и на основе их заявлений составить свою предвыборную программу. Собеседница ФАН полагает, что лучшим решением будет взять во внимание более широкий круг проблем и запросов петербуржцев.

«Насколько я понимаю, Максим — человек больших целей. И это большой профессионал. Концентрироваться на каких-то отдельных группах избирателей было бы неправильно, когда идешь в Законодательное собрание города. Поэтому идти надо широким шагом, охватывая те потребности, которые волнуют большинство жителей округа и Петербурга в целом», — говорит Инга Бурикова.

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Эксперт отмечает, что профессионализм ученого-социолога только вырос после возвращения из Ливии, где он находился в плену почти два года. По прибытии на Родину Шугалей занял пост главы Фонда защиты национальных ценностей и заявил о своем намерении пойти в политику. И стоит сказать, что предвыборные мероприятия с участием кандидата показывают его ориентированность на защиту граждан, их ценностей и прав.

«По тому, как развивается избирательная кампания, я думаю, что и на защиту честного результата выборов. Так как Максим является опытным политическим консультантом и сам неоднократно проводил избирательные кампании, полагаю, что он может помочь защитить честные результаты выборов как в своем округе, так и, может быть, в целом по городу. Есть смысл сконцентрироваться на том, что он действительно может сделать — работа на то, чтобы избиратели на следующий день после выборов действительно получили тот результат, за который они голосовали. Максим вполне с этим может справиться», — подчеркивает политпсихолог.

В завершение Инга Бурикова резюмирует, что социальная повестка и защита прозрачности выборного процесса могут стать хорошим основанием для избирательной платформы Шугалея. Дело остается за малым — донести до избирателей принципы программы и защитить их в единый день голосования, который пройдет по России 19 сентября.

Ранее шансы Максима Шугалея на выборах оценил руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. По его словам, стойкость и патриотизм сделали социолога достойным кандидатом на пост депутата Заксобрания.