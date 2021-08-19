Онкобольная Светлана Крючкова продолжает выходить на сцену

Санкт-Петербург, 19 августа. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова продолжает работать в театре и кино, несмотря на страшный диагноз. Шесть лет назад звезде диагностировали рак.

У знаменитой актрисы болезнь выявили случайно. Врачи долго не могли понять, в чем причина страшных болей, на которые жаловалась кинозвезда. После ряда анализов и процедур выяснилось, что у Крючковой рак четвертой стадии.

Звезда «Большой перемены» спокойно говорит о своем недуге. Актриса, несмотря на тяжелую болезнь, не собирается останавливать свою актерскую карьеру. Она по-прежнему выходит на сцену БДТ имени Товстоногова, где работает 45 лет.

«Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать», — высказалась 71-летняя знаменитость.

Как признается звезда, именно в творчестве она черпает силы для борьбы с болезнью. Актриса также общается со зрителями. Это происходит во время ее творческих вечеров, пишет kp.ru.

И все же занятость актрисы в театре стала меньше. Крючкова вынуждена отказывается от долгосрочных проектов, поскольку здоровье не позволяет ей выходить на сцену так же, как и раньше.