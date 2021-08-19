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Онкобольная Светлана Крючкова продолжает выходить на сцену
Шоу-бизнес
Онкобольная Светлана Крючкова продолжает выходить на сцену
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 августа. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова продолжает работать в театре и кино, несмотря на страшный диагноз. Шесть лет назад звезде диагностировали рак.

У знаменитой актрисы болезнь выявили случайно. Врачи долго не могли понять, в чем причина страшных болей, на которые жаловалась кинозвезда. После ряда анализов и процедур выяснилось, что у Крючковой рак четвертой стадии.

Звезда «Большой перемены» спокойно говорит о своем недуге. Актриса, несмотря на тяжелую болезнь, не собирается останавливать свою актерскую карьеру. Она по-прежнему выходит на сцену БДТ имени Товстоногова, где работает 45 лет.

«Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать», — высказалась 71-летняя знаменитость.

Как признается звезда, именно в творчестве она черпает силы для борьбы с болезнью. Актриса также общается со зрителями. Это происходит во время ее творческих вечеров, пишет kp.ru.

И все же занятость актрисы в театре стала меньше. Крючкова вынуждена отказывается от долгосрочных проектов, поскольку здоровье не позволяет ей выходить на сцену так же, как и раньше.

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рак театр крючкова
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