Суд заочно приговорил организатора убийства ректора в Ленобласти к 18 годам колонии

Санкт-Петербург, 19 августа. Решением Ленинградского областного суда организатор убийства ректора учреждения высшего профессионального образования заочно был приговорен к 18 годам колонии.

Речь идет о Василии Соловьеве, которого признали виновным в организации в 2012 году убийства ректора. Это произошло после того, как мужчина после назначения на новую должность выявил факты хищения объектов недвижимости, принадлежащих университету. В результате Соловьев в обмен на денежное вознаграждение заказал его убийство. В сентябре 2012 года ректор был застрелен из пистолета, получив ранения головы, груди, живота, левого плеча. Мужчина скончался до приезда на место бригады скорой помощи.

Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, суд постановил взыскать с осужденного моральный вред в размере 20 миллионов рублей в пользу потерпевших.