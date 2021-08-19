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Суд заочно приговорил организатора убийства ректора в Ленобласти к 18 годам колонии

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:17
Происшествия
Суд заочно приговорил организатора убийства ректора в Ленобласти к 18 годам колонии
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 августа. Решением Ленинградского областного суда организатор убийства ректора учреждения высшего профессионального образования заочно был приговорен к 18 годам колонии.

Речь идет о Василии Соловьеве, которого признали виновным в организации в 2012 году убийства ректора. Это произошло после того, как мужчина после назначения на новую должность выявил факты хищения объектов недвижимости, принадлежащих университету. В результате Соловьев в обмен на денежное вознаграждение заказал его убийство. В сентябре 2012 года ректор был застрелен из пистолета, получив ранения головы, груди, живота, левого плеча. Мужчина скончался до приезда на место бригады скорой помощи.

Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, суд постановил взыскать с осужденного моральный вред в размере 20 миллионов рублей в пользу потерпевших.

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ленобласть убийство ректор
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