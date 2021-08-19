Евгений Рылов рассказал о ситуации с «нечестным» заплывом на Олимпиаде в Токио

Москва, 19 августа. Олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал о неприятном инциденте, который произошел на Играх в Токио. Россиянин объяснил поведение американского пловца Райана Мерфи.

Летние Олимпийские игры в Токио ознаменовались не одним скандалом, в которых пытались втянуть россиян. Так, после завоеванного золота пловец Рылов услышал заявление американца якобы о допинге у россиян.

«В Токио я слышал комментарии других пловцов, что это неправильно, что они здесь (сборная России на Олимпиаде-2020. — Прим. ФАН), но честно, мне это неинтересно. Они могут считать, что хотят, а по факту решают другие люди — поедем мы или нет, Их мнение, это их мнение», — отметил спортсмен в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Евгений Рылов добавил, что слова американца Мерфи о «нечестном» заплыве оказались недопоняты журналистами. Он отметил, что заявление стали активно распространять СМИ, совершенно искажая факты. Чтобы уладить инцидент, Райан Мерфи лично связался с российским пловцом и объяснил ситуацию.

«Он написал мне, что у него был вопрос в целом про допинг в плавании, он сказал, что считает, что он есть. На этом все. Никакого отношения ко мне личного это не имело», — подчеркнул спортсмен.

Ранее в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой спортсмен прокомментировал скандал с российской гимнасткой Диной Авериной на Олимпиаде-2020. Пловец считает художественную гимнастику не совсем честным видом спорта.