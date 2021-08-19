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ВВС США отправили истребители F-18 для патрулирования неба над Кабулом

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:21
Армия
ВВС США отправили истребители F-18 для патрулирования неба над Кабулом
flickr.com/U.S. Department of Defense  /  Staff Sgt. Stephany Richards, U.S. Air Force

Кабул, 19 августа. Соединенные Штаты подняли в воздух над Кабулом истребители F-18, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщают в Пентагоне.

Ранее Вашингтон направил более 4 тыс. военнослужащих в афганскую столицу для обеспечения безопасности американским дипломатам во время эвакуации.

Президент США Джо Байден сообщил, что в данный момент в Афганистане находятся 10-15 тысяч американцев, которых необходимо вывезти с территории республики. Военные Соединенных Штатов не покинут регион, пока не эвакуируют граждан своей страны, подчеркнул политик. Кроме этого, Байден отметил, что США собираются также вывезти из Кабула около 50-65 тыс. афганцев.

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